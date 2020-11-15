انطلاق منافسات دورى مراكز الشباب فى نسخته الثامنة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

انطلقت اليوم الأحد منافسات الدور الأول من دوري مراكز الشباب لكرة القدم موسم 2021/20202 في نسخته الثامنة، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك في حضور إبراهيم دهشان مدير قطاع الشباب بالمديرية، حسين فرج مدير الإدارة المركزية للبرامج البدنية بالوزارة، والقائمين على تنظيم المسابقات من الشباب والرياضة.

وأوضح "دهشان" أنه أقيمت اليوم 6 مباريات بين فرق المجموعتين الأولى والثانية، والتى أسفرت نتائجها "المجموعة الأولى" عن تعادل فريق مركز شباب أطواب مع مركز شباب مدينة الواسطى بنتيجة 1/1، في المباراة التي استضافه ملعب مركز شباب الواسطى، فيما فاز مركز شباب ميدوم على مركز شباب طحا بوش بنتيجة 6 أهداف مقابل 2 على أرض ملعب مركز شباب مدينة ناصر، في حين فاز مركز شباب إفوة على مركز شباب الشناوية بهدفين مقابل هدف على ملعب مركز شباب مدينة ناصر.

وفى المجموعة الثانية فاز فريق مركز شباب بني سليمان الشرقية على مركز شباب بليفيا بهدفين مقابل هدف في مباراة استضافها ملعب مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، كما فاز مركز شباب باها على أبوسليم بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير، فيما فاز فريق مركز شباب تزمنت الشرقية على مركز شباب الحكامنة بنتيجة 2 /1 على ملعب مركز شباب أبوسليم.