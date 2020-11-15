اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية تشمل 300 أسير

الأحد، 15 نوفمبر 2020 06:00 ص
اليمن.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية تشمل 300 أسير تبادل الأسرى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الحوثيين، أن صفقة الأسرى الجديدة مع الحكومة اليمنية والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل فى الأردن، ستشمل 300 أسير، وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى: "أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثانى من اتفاق عمّان 200 أسير من الجيش واللجان مقابل 100 عنصر من المرتزقة.

وأوضح المرتضى، أن "الشق الثاني من الأجندة يتضمن توسيع عدد أسرى الصفقة، لتشمل أعدادا أكبر من الصفقة السابقة"، واتهم المسؤول عن ملف الأسرى فى جماعة الحوثى، الحكومة الشرعية بـ "عدم الجاهزية للذهاب إلى صفقة الكل مقابل الكل في ملف الأسرى".


اليمن

الحوثيين

أخبار اليمن

أسرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن تقدم التعازى فى وفاة رئيس وزراء البحرين الراحل

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:24 م

برنامج الغذاء العالمى: عملة اليمن فقدت 25% من قيمتها فى 2020 بسبب النزاعات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:40 م

الجزيرة منبر الإخوان والإرهاب.. قطر سخرتها لدعم المسلحين فى اليمن وخدمة أجندة الجماعات الإرهابية.. وتقارير الدولية تؤكد انهيار مصداقيتها.. والجمهور كشف دعمها للتطرف والعنف.. وبرلمانيون: هدفها نشر الفتنة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 06:23 م

الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة فى اليمن.. المنسق الأممى للشئون الإنسانية: الحوثيون يعرقلون وصول مواد الإغاثة.. ويدعو الأطراف للوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولى وحماية المدنيين

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة