اليمن.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية تشمل 300 أسير

وكالات

أعلن الحوثيين، أن صفقة الأسرى الجديدة مع الحكومة اليمنية والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل فى الأردن، ستشمل 300 أسير، وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى: "أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثانى من اتفاق عمّان 200 أسير من الجيش واللجان مقابل 100 عنصر من المرتزقة.

وأوضح المرتضى، أن "الشق الثاني من الأجندة يتضمن توسيع عدد أسرى الصفقة، لتشمل أعدادا أكبر من الصفقة السابقة"، واتهم المسؤول عن ملف الأسرى فى جماعة الحوثى، الحكومة الشرعية بـ "عدم الجاهزية للذهاب إلى صفقة الكل مقابل الكل في ملف الأسرى".