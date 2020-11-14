مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز

أ ش أ

قتل 9 عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بنيران الجيش الوطني، من بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: "إن نيران المدفعية استهدفت عناصر للمليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في وادي جديد بجبهة الأربعين، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)".



وأضاف المصدر أن "المدفعية دمرت مدرعة للمليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".