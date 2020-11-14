اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:48 م
مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز الحرب في اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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قتل 9 عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بنيران الجيش الوطني، من بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: "إن نيران المدفعية استهدفت عناصر للمليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في وادي جديد بجبهة الأربعين، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)".


وأضاف المصدر أن "المدفعية دمرت مدرعة للمليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".


تعز

المليشيات الحوثية

الحوثي

اليمن

اخبار اليمن

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