مجلس جامعة طنطا ينعى وفاة رئيس الجامعة الأسبق الدكتور محمد مختار البديوى

الغربية - عادل ضرة

أعلنت جامعة طنطا، فى بيان لها منذ قليل، عن وفاة الدكتور محمد مختار البديوي رئيس جامعة طنطا الأسبق .



ونعي الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، وفاة المرحوم الدكتور محمد مختار البديوى رئيس جامعة طنطا الأسبق، قائلًا: "إن الدكتور محمد مختار البديوى يعد واحدًا من القامات العلمية المرموقة، وأحد جيل الرواد من مؤسسى الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف بكل إخلاص وتفانى".



وتوجه نواب رئيس جامعة طنطا، وعميد كلية الطب وعمداء كليات الجامعة، ومديرو المستشفيات الجامعية، وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والأطقم الطبية وهيئة التمريض بصادق الدعاء للمولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.