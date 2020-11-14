اليوم السابع
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المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة لـ243580 حالة

السبت، 14 نوفمبر 2020 11:21 م
المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة لـ243580 حالة أمريكيون
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و690665 حالة بزيادة 181801 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 243580 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1364 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 

 


المراكز الأمريكية

وفيات كورونا في الولايات المتحدة

كورونا في الولايات المتحدة

امريكا

وفيات كورونا في امريكا

كورونا

كورونا في امريكا

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