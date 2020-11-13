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مبعوثة الأمم المتحدة تؤكد المحادثات الليبية حددت ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:32 م
مبعوثة الأمم المتحدة تؤكد المحادثات الليبية حددت ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات ستيفانى وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا
تونس (رويترز)

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قالت ستيفانى وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، اليوم الجمعة، إن المشاركين الليبيين فى المحادثات السياسية الجارية فى تونس حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن الحوار السياسي الليبي أفضل فرصة لإنهاء الانقسامات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه لا يزال الحوار السياسي أمام امتحان مهم وهو تشكيل حكومة للوصول لانتخابات.

وفى وقت سابق قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك اختراق تم تحقيقه في الحوار السياسي الليبي في تونس، وفقا لخبرع اجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن المشاركين في الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.

ولفت المبعوثة الأممية لليبيا، إلى أن اتفاق في تونس على خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية، وموضحة أن اتفاق في حوار تونس على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

 

 

 


مبعوثة الأمم المتحدة

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ليبيا

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ديسمبر 2021

الانتخابات الليبية

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