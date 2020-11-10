اسباب الإسهال الشائعة عديدة وأبرزها البكتيريا والطفيليات

كتبت فاطمة خليل

الإسهال من أكثر الشكاوى الصحية شيوعًا ويمكن أن يتراوح من حالة خفيفة ومؤقتة إلى حالة مهددة للحياة، وعلى الصعيد العالمي ، تحدث ما يقدر بنحو ملياري حالة من أمراض الإسهال كل عام أيضًا، يموت حوالي 1.9 مليون طفل تحت سن الخامسة من الإسهال كل عام وهذا يجعله ثاني سبب رئيسي للوفاة في هذه الفئة العمرية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الاسهال الشائعة، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".



اسباب الاسهال

اسباب الاسهال



اسباب الاسهال عديدة، ويتميز الإسهال ببراز رخو أو مائي بشكل غير طبيعي معظم حالات الإسهال ناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، كما يمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي أيضًا الإسهال المزمن وقد يترافق الإسهال مع أعراض مثل آلام المعدة.

العديد من حالات الإسهال ناتجة عن عدوى في الجهاز الهضمي تشمل الميكروبات المسؤولة عن هذه العدوى:

-البكتيريا

-الفيروسات

-الكائنات الطفيلية

الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالإسهال الحاد في الولايات المتحدة هي بكتيريا السالمونيلا، العطيفة، الشيغيلة، والإشريكية القولونية.

تسمى بعض حالات الإسهال المزمن "الوظيفية" لأنه على الرغم من أن جميع أعضاء الجهاز الهضمي تبدو طبيعية، إلا أنها لا تعمل بالشكل الأمثل وفي العالم المتقدم ، تعد متلازمة القولون العصبي (IBS) السبب الأكثر شيوعًا للإسهال الوظيفي.

يسبب القولون العصبي العديد من الأعراض، بما في ذلك التشنج وآلام البطن وتغيير عادات الأمعاء ، والتي يمكن أن تشمل الإسهال أو الإمساك أو كليهما.

-مرض التهاب الأمعاء (IBD) هو سبب آخر للإسهال المزمن وهو إما التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون، يمكن أن تسبب كلتا الحالتين دمًا في البراز.



اسباب الاسهال

أسباب الاسهال المزمن



اسباب الاسهال المزمن تشمل ما يلي:

-التهاب القولون المجهري: هو نوع مستمر من الإسهال يصيب عادة كبار السن. يتطور بسبب الالتهاب ويحدث غالبًا أثناء الليل.

-إسهال سوء الامتصاص وسوء الهضم: السبب الأول هو ضعف امتصاص العناصر الغذائية ، والثاني بسبب ضعف وظيفة الجهاز الهضمي ومن الأمثلة على ذلك مرض الاضطرابات الهضمية.

-الالتهابات المزمنة: يمكن أن يكون تاريخ السفر أو استخدام المضادات الحيوية أدلة على الإسهال المزمن. يمكن أن تكون البكتيريا والطفيليات المختلفة هي السبب أيضًا.



اسباب الاسهال

-الإسهال الناجم عن الأدوية: الملينات والأدوية الأخرى ، بما في ذلك المضادات الحيوية ، يمكن أن تسبب الإسهال.

-أسباب متعلقة بالغدد الصماء: في بعض الأحيان ، تسبب العوامل الهرمونية الإسهال هذا هو الحال في مرض أديسون والأورام السرطانية.

-الأسباب المرتبطة بالسرطان: يرتبط الإسهال الورمي بعدد من سرطانات الأمعاء.