هل ممكن أن يتلقى أى مصاب بكورونا نفس بروتوكول علاج ترامب؟

كتبت أمل علام

قد يبدو واضحًا أن الرئيس ترامب سيحظى باهتمام إضافي وأفضل رعاية ممكنة، لكن بعض العلاج الذي يحصل عليه غير متاح حتى لعامة الناس، ربما تكون هذه الحقيقة قد ضاعت على ترامب عندما قال لملايين من أتباعه "لا تخافوا من كوفيد".

وقال ترامب ، "أشعر إنني أفضل مما كنت عليه قبل 20 عامًا دون الإشارة إلى أن الأمريكيين الآخرين المصابين بالمرض القاتل لا يمكنهم الوصول إلى الأدوية والعلاج الذي يتلقاه، حيث يحاول ترامب التقليل من شأن فيروس كورونا Covid-19 رغم إصابة أكثر من 10 أشخاص فى دائرته.

وقال موقع" CNN "الاخبارى، قبل دخوله المستشفى يوم الجمعة، تلقى ترامب عقار ريجينيرونRegeneron التجريبي بالأجسام المضادة، والذي قد يقلل من مستويات الفيروس التاجي، وأظهر نتائج واعدة في تجربة شملت 275 مريضًا، لكن العلاج لم يتلق بعد موافقة لاستخدامه في حالات الطوارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأوضحت شركة ريجينيرون للتكنولوجيا الحيوية، إنها وفرت العقار بعد تلقيها طلب "استخدام رحيم" من أطباء ترامب، بالطبع، هذا هو رئيس الولايات المتحدة.

وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيما ياسمين، إنّه معروضًا عليه كل ما هو متاح، سواء كان مصرحًا به في ظل استخدام الطوارئ أم لا، في حالة العلاج بالأجسام المضادة.

وأضاف التقرير، ولكن هناك ما يقرب من 210 ألف أمريكي ماتوا خلال الأشهر القليلة الماضية، لأن الاستجابة لوباء كورونا كانت سيئة للغاية، وبالتأكيد لم يتمكنوا من الوصول إلى هذا النوع من العلاج.

هذه ليست الميزة الوحيدة التي يتمتع بها ترامب مقارنة بمئات الآلاف من الأمريكيين الآخرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

قد يكون ترامب هو "المريض الوحيد على هذا الكوكب" الذي يحصل على هذه الأدوية الثلاثة، بالإضافة إلى العلاج التجريبي بالأجسام المضادة، حيث تم إعطاء ترامب ريميديسفير، وديكساميثازون.

قال الدكتور جوناثان راينر، أستاذ الطب في جامعة جورج واشنطن: "قد يكون الرئيس هو المريض الوحيد على هذا الكوكب الذي يتلقى هذه التركيبة الخاصة من الأدوية".

لم يتلق عقار ريميديسيفير Remdesivir موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA " لعلاج فيروس كوروناCovid-19 ، لكنه حصل على إذن استخدام طارئ من الهيئة.

أظهرت التجارب السريرية أن كورس العلاج لمدة 5 أيام من ريميديسيفير، يمكن أن تسرع أوقات الشفاء لدى بعض المرضى، ولكن يمكن أن يسبب مضادات الفيروسات أيضًا آثارًا جانبية مثل فقر الدم وتسمم الكبد وتسمم الكلى، يتم إعطاء Remdesivir عن طريق الوريد، لذلك عادة ما يتم إدخال المرضى إلى المستشفى عند الحصول على الكورس لمدة خمسة أيام.

لكن أطباء ترامب سمحوا له بالعودة إلى المنزل في وقت مبكر من مساء الاثنين لإنهاء العلاج، على عكس منازل الأمريكيين الآخرين.

وأضاف طبيبه الدكتور شون كونلي، لدى ترامب وحدة طبية داخلية بالبيت الأبيض، "حيث سيكون محاطًا برعاية طبية عالمية المستوى، تلقى ترامب أيضًا ديكساميثازون، وهو كورتيكوستيرويد رخيص ومتوفر على نطاق واسع يمكنه تقليل الالتهاب، لكنه أيضًا يثبط جهاز المناعة، لذلك لا ينصح به عمومًا لمرضى فيروس كورونا Covid-19 ما لم تكن الحالة شديدة.

أضاف راينر:"نعلم أن ديكساميثازون يقلل من مخاطر الوفاة، ولكن لتوضيح ما هي المخاطر، فإن المرضى في تلك التجربة الذين تلقوا ديكساميثازون وحصلوا على فائدة لا يزال لديهم معدل وفيات بنسبة 23% لمدة 28 يومًا، لذا، فإن ما يقرب من ربع المرضى الذين عولجوا بالديكساميثازون ماتوا قبل شهر، لذا فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن للمرء أن يتوصل إليه من هذا العلاج الثلاثي هو أن أطباء الرئيس يشعرون أنه في خطر شديد.

وأكد كونلي، إن مريضه بدا بحالة جيدة بما يكفي لمغادرة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني مساء الاثنين، لكنه أقر بأنه قلق بشأن الانقلاب المحتمل في حالة ترامب، مضيفا "لهذا السبب نظل جميعًا متفائلين بحذر، لأننا في منطقة مجهولة قليلاً عندما يتعلق الأمر بمريض تلقى العلاجات التي حصل عليها في وقت مبكر جدًا ".