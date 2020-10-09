هارى وميجان يتوصلان إلى تسوية مع وكالة التقطت صورا لابنهما دون إذن

لوس انجليس (رويترز)

توصل الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان إلى تسوية مع وكالة لتصوير المشاهير كانت قد التقطت صورا لابنهما فى المنزل دون إذن، وذلك حسبما ورد فى وثائق قضائية.

كان دوق ودوقة ساسكس قد أقاما دعوى قضائية فى يوليو قالا فيها إن عددا من مصورى المشاهير استخدموا طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر لالتقاط صور "غير قانونية" لابنهما آرتشى وهو فى مقر إقامة الأسرة فى كاليفورنيا عندما كان عمره 14 شهرا.

وجاء فى الوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا بمقاطعة لوس انجليس أن وكالة التصوير (إكس17) وافقت على وقف نشر الصور التى يظهر فيها آرتشى مع جدته لأمه فى حديقة داخل مقر إقامة الأسرة، كما وافقت على تسليم الصور الأصلية وجميع النسخ الخاصة بها، كما قدمت الوكالة اعتذارا إلى الأسرة.

وقالت "نعتذر لدوق ودوقة ساسكس وابنهما عن الازعاج الذى تسببنا فيه... أخطأنا عندما عرضنا هذه الصور ونتعهد بألا نفعل ذلك ثانية".

ويعيش هارى وميجان وابنهما آرتشى الآن فى لوس انجليس بعد أن تخلى الزوجان عن أدوارهما الملكية فى نهاية مارس، وانتقلت الأسرة إلى خارج بريطانيا مع تزايد العداء للتغطية الإعلامية المكثفة لحياتها الخاصة.