اليوم السابع
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مصدر يتوقع تأثير محدود للقرار الأمريكى بفرض رسوم على صادرات مصر من الألومنيوم

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:24 م
مصدر يتوقع تأثير محدود للقرار الأمريكى بفرض رسوم على صادرات مصر من الألومنيوم ألمنيوم
كتب إسلام سعيد

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توقع مصدر بقطاع الصناعة في مصر، تأثير محدود لقرارلولايات المتحدة الأمريكية ، برفض رسوم على صادرات الألومنيوم، من 18 دوله من بينها مصر  موضحاً أن إجمالي صادرات الألمونيوم ومنتجاته فى مصر ، سجلت 283 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2020، فيما بلغت صادرت القطاع للولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة 3.4 مليون دولار فقط لتمثل نسبة صادرات القطاع إلى أمريكا 1.22%، وهذا يعني أن التأثير على صادرات القطاع سيكون محدود على الصادرات.
 
 
وكشف تقرير حديث لهيئة الرقابة على الصادرات المصرية، عن حجم صادرات الألومنيوم ومنتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 3.442 مليون دولار فقط خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 مقارنة بقيمة 36.944 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، بنسبة هبوط 91%.
  
 
وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوما جديدة بقيمة ملياري دولار على منتجات لفائف الألمنيوم القادمة من 18 دولة من ضمنها الهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، ولم تشمل القائمة روسيا أو الصين أو كندا، جاء ذلك بحسب ما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".
 
وتضم قائمة الدول، التي ستطالها الرسوم كلا من: ألمانيا والبحرين وسلطنة عمان والبرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.
 
وأضاف وزير التجارة الأمريكي أن الرسوم ستفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، بينما ستصدر لجنة التجارة الدولية الأمريكية قرارها النهائي في فبراير 2021، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
 
 
 

صادرات مصر

صادرات الالمونيوم

صادرات قطاع الالمونيوم

رسوم الالومنيوم

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