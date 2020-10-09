ضبط صاحب مخبز استولى على 647 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة بالزاوية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 647 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة في الزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لاستيلائه على 647 ألف و273 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.