"تمريض المنوفية" تفوز بجائزة التميز لأفضل رسالة ماجستير لعام 2020

المنوفية – محمود شاكر

حصلت كلية التمريض جامعة المنوفية علي جائزة أفضل رسالة ماجستير بكليات التمريض العربية لعام 2020 من الجمعية العلميه لكليات التمريض العربيه ،وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض .

وفازت بالمركز الأول رسالة الماجستير في تخصص إدارة التمريض التي أعدتها الطالبة أميرة جمال محمود . تحت عنوان التعاون بين الممرضين وعلاقته بالمهنية لديهم ( Collaboration among Nurses and its Relation to their Professionalism) ،تحت اشراف الدكتورة منال زينهم أحمد والدكتورة سناء سعفان والدكتورة سهير مبروك .

وناقشت الرسالة التعاون بين التمريض واثره في تقديم الرعاية الصحية وممارسة مهنة التمريض ، قد أوصت الرسالة بضرورة قيام مؤسسات الرعاية الصحية بخلق ثقافة التعاون والمهنية بين الممرضين ، وتوفير نسبة كافية من الممرضين تناسب عدد المرضى ، والحفاظ على جولات تمرضية منتظمة، إلي جانب توفير تدريب فعّال للممرضين و لقيادات التمريض حول حل النزاعات و توفير فرص التعليم المستمر كجزء من المهنية، و التشجيع على حضور المؤتمرات المختلفة وتبادل المعلومات الجديدة من خلال المجلات والمنشورات المهنية.

كما أوصت بأنه يجب على مؤسسات التعليم التمريضية تحسين الجزء الخاص بالتواصل والتنسيق والتعاون المهني والمهنية فى مناهج التمريض وضرورة التعاون مع قسم التدريب فى مؤسسات الرعاية الصحية، و تحفيز التعلم مدى الحياة بين طلاب التمريض، وأوصت ايضا بضرورة إجراء المزيد من البحوث لمعرفة العوامل الأخرى التى تعيق او تُحسن التعاون والممارسات المهنية بين الممرضين فى مؤسسات رعاية صحية مختلفة .