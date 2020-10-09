اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:25 م
خالد صلاح
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الجيش الصينى يطالب أمريكا بالكف عن الاستفزاز فى بحر الجنوب

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:22 م
الجيش الصينى يطالب أمريكا بالكف عن الاستفزاز فى بحر الجنوب الجيش الصينى
رويترز

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قال متحدث باسم الجيش الصيني اليوم الجمعة إن المدمرة الأمريكية جون مكين دخلت المياه المحيطة بجزر باراسيل التي تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي دون إذن الحكومة الصينية.
 
وذكر المتحدث في منشور على حساب رسمي بتطبيق وي شات "نطالب الولايات المتحدة بالكف فورا عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية (و) والحد من العمليات العسكرية في البحر والجو".
 
وأضاف المتحدث أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وأمنها القومي وحفظ السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

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بحر الجنوب

الصين

امريكا

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