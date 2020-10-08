اليوم السابع
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محافظ القليوبية يكلف بسرعة انهاء تطوير المنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل ببنها

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:21 م
محافظ القليوبية يكلف بسرعة انهاء تطوير المنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل ببنها متابعة أعمال التشجير أمام المنطقة الاستثمارية ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة آخر المستجدات التي تتم في أعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها، وكذلك كورنيش النيل بمدينة بنها، ورافقه خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها.

واستهل "الهجان"، الجولة بمتابعة سير الأعمال التى تتم على مدار الساعة بكورنيش النيل بمدينة بنها، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال فى الوقت المحدد لها موجها بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء.

والجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث يشمل  التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

كما تفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها يرافقه أحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

وتابع "الهجان"، جولته بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لدفع الاعمال نظرا لقرب الافتتاح الرسمى لها، مؤكدا على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية طبقا للجدول الزمنى المحدد.

 

أعمال التشجير امام المنطقة الاستثمارية ببنها

أعمال التشجير امام المنطقة الاستثمارية ببنها

 

جولة محافظ القليوبية بالمنطقة الاستثمارية
جولة محافظ القليوبية بالمنطقة الاستثمارية

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها
متابعة اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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إبراهيم سالم

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