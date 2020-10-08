محافظة الجيزة ترفع مخلفات ترعة الحفرية بأوسيم المتراكمة منذ سنوات .. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة الجيزة، حملات تطهير ورفع المخلفات المتراكمة على مدار سنوات بمنطقة الحفرية بالبراجيل بمركز أوسيم، ضمن مخطط الارتقاء بتلك المناطق وتحسين الخدمات للمواطنين، حيث تم الدفع بمعدات نقل ثقيل ولوادر لرفع المخلفات المتراكمة على مدار سنوات بجوار ترعة الحفرية بأوسيم.

وفى السياق ذاته، تم رفع كفاءة منظومة النظافة بميت القائد فى قريتى كفر بركات ومنشأة أبى العباس وطريق مصر اسيوط الزراعى بمركز ومدينة العياط، كما تم صيانة أعمدة الإنارة وتجميل مدخل قرية الناصرية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية.

وكانت نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من شوارع بحى العمرانية، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بنطاق الحى، حيث تم استكمال أعمال إزالة البلدورات المتهالكة والأرصفة المتعدية على خط التنظيم بشارع الجمال من شارع بسام الشريف من أحمد كامل، وذلك تمهيدا لرصف الشارع.

كما تم البدء فى أعمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع نشأت من شارع الهرم، والبدء فى أعمال إزالة البلدورات المتهالكة والأرصفة المتعدية على خط التنظيم بشارع سلامة الراضى من شارع الهرم، وذلك لتوسعة الشارع تمهيدا لرصفه، تحت إشراف محمد نور رئيس حى العمرانية.