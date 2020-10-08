اليوم السابع
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فيروس كورونا يقتل 3 أضعاف ما قتل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مجتمعين ببريطانيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:30 م
فيروس كورونا يقتل 3 أضعاف ما قتل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مجتمعين ببريطانيا وفيات كورونا 3 أضعاف الالتهاب الرئوى والأنفلونزا
كتبت إيناس البنا

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كشف تقرير بريطاني جديد، عن أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ ثلاثة أضعاف عدد الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا والالتهاب الرئوي مجتمعين حتى الآن هذا العام.

وكشفت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن هناك 48168 حالة وفاة بسبب Covid-19 في إنجلترا وويلز بحلول نهاية أغسطس - مقارنة بـ13619 بسبب الالتهاب الرئوي و394 بسبب الأنفلونزا.

تظهر بيانات جديدة وفقًا لتقرير جريدة "ميرور" البريطانية، أن عدد وفيات Covid-19 في الأشهر الثمانية الأولى من العام أعلى بـ 3 مرات من الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مجتمعين

ووجدت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أنه بحلول 31 أغسطس، كان هناك 48168 حالة وفاة بسبب Covid-19 في إنجلترا وويلز - مقارنة بـ 13619 حالة وفاة بسبب الالتهاب الرئوي و394 بسبب الأنفلونزا.

 

وفيات كورونا

 

وفيات كورونا

 

وقال الإحصائيون إن وفيات Covid-19 أعلى بالفعل من أى عدد سنوى مسجل للوفيات بسبب الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصارع فيه الوزراء مع ارتفاع أعداد الحالات، وحذر مستشار حكومي من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليومي سيتجاوز 100 في الأسبوعين المقبلين.

وقالت سارة كول، رئيسة قسم تحليل الوفيات في ONS: "تم تسجيل أكثر من 3 أضعاف عدد الوفيات بين يناير وأغسطس من هذا العام حيث كان Covid-19 هو السبب الأساسي مقارنة بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

كما أن معدل الوفيات بسبب Covid-19 أعلى بكثير من معدلات الأنفلونزا والالتهاب الرئوي لعام 2020 ومتوسط ​​الخمس سنوات.

منذ عام 1959، وهو الوقت الذي بدأت فيه سجلات الوفيات الشهرية لمكتب الإحصاء الوطني، كان عدد الوفيات بسبب الإنفلونزا والالتهاب الرئوي في الأشهر الثمانية الأولى من كل عام أقل من عدد وفيات Covid-19 التي شوهدت حتى الآن في عام 2020".

وحتى خلال أوبئة الأنفلونزا السابقة ، كان عدد الوفيات أقل من عدد الوفيات الناجمة عن Covid-19 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

 


فيروس كورونا

وفيات أوبئة الأنفلونزا

وفيات كورونا

الالتهاب الرئوى

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