ترامب يوجه رسالة خاصة للمسنين.. ويعد بتوفير لقاح كورونا بالمجان.. فيديو

وجه ترامب رسالة إلى كبار السن في الولايات المتحدة عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر قائلا إنهم "أشخاصه المفضلين في العالم". وأكد ترامب أن الجميع سيحصل على العقار الذي تلقاه أثناء فترة علاجه في مستشفى والتر ريد العسكري.

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu