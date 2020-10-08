ترامب يوجه رسالة خاصة للمسنين.. ويعد بتوفير لقاح كورونا بالمجان.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

وجه ترامب رسالة إلى كبار السن في الولايات المتحدة عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر قائلا إنهم "أشخاصه المفضلين في العالم". وأكد ترامب أن الجميع سيحصل على العقار الذي تلقاه أثناء فترة علاجه في مستشفى والتر ريد العسكري.

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

وقال ترامب إن العقار الذي حصل عليه هو الأقوي على الإطلاق ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيكون متوافر بالمجان لجميع مرضى كورونا وخاصة كبار السن ومن يعانون من حالات مرضية مزمنة.

وقد صرح الرئيس ترامب سابقا إن إصابته بفيروس كورونا جاءت بمثابة نعمة متنكرة جعلته يجرب عقار ريجينيرون الذى أتى بنتائج مذهلة، ووعد الأمريكيين أنه سيعمل على إيصال العقار لجميع المرضي.

حصل على علاج مضاد حيوى تجريبى لشركة ريجينيرون، الذى ربما يقلل مستوى كورونا فيروس وأظهر نتائج واعدة فى تجربة شملت 275 مريضا، إلا أن الدواء لم يحصل على إذن استخدام طوارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وقالت شركة التكنلويجيا الحيوية ريجينرون إنها قدمت الدواء بعدما حصلت على طلب استخدام رحيم من أطباء ترامب.