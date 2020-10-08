العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة بسبب خلافات أسرية وضبط مروج الشائعات.. أخبار مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة بسبب خلافات أسرية.. وضبط مروج الشائعات، حيث صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة بسبب خلافات أسرية.. وضبط مروج الشائعات

صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الصحة تكشف ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ93.7

كشفت بيانات وزارة الصحة عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 93.7% بعد تسجيل 97492 حالة شفاء بالجمهورية من كورونا.

"رأس نفرتيتى لازم ترجع".. حملة مصرية لإعادتها من ألمانيا.. فيديو

كشف عالم الآثار المصرى الكبير الدكتور زاهى حواس، إنه فى الوقت الراهن يقوم بتشكيل فريق مصرى من المفكرين والمثقفين المصريين والعالميين، بتوقيع خطاب رسمى، سيتم إرساله إلى ألمانيا بعيدًا عن وزارة السياحة والآثار، للمطالبة بضرورة عودة رأس نفرتيتى، في ظل الصحوة التي يعيشها العالم الآن بأن أوروبا وأمريكا سرقوا آثار أفريقيا.

ما هى طريقة التصويت الصحيحة فى انتخابات النواب؟.. انفوجراف

قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، يقدم اليوم السابع دليلا إرشاديا للناخبين عن طريقة التصويت الصحيحة حتى لا يتعرض صوتك للبطلان

متعب يكشف سبب ضياع فلوسه قبل الجواز ويؤكد: كنت هرفض بيراميدز عشان الأهلى

أكد عماد متعب، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لو عاد به الزمن وتلقى عرضاً من بيراميدز كان سيرفضه خوفاً من زعل فرد واحد من جمهور الأهلى، وقال متعب الذى يحل ضيفاً على الإعلامى سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أسعار اللاعبين رزق وكل واحد بياخد نصيبه، وفى وقتنا كنا بناخد فلوس حلوة بردو، بس لما بقعد مع نفسى بندم إنى ضيعت فلوسى بإسراف شديد قبل الجواز والخلفة. "

السطو على منزل كريستيانو رونالدو فى البرتغال لسرقه قميصه

تعرض منزل نجم كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو في مدينة فونتشال مسقط رأسه للسطو، الأربعاء، وقام شخص بسرقة قميص الدون يحمل توقيعه وأغراض أخرى ذات قيمة قليلة.

ترامب يرفض المشاركة فى مناظرة افتراضية ويؤكد : مضيعة للوقت

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لن يشارك فى مناظرة افتراضية، وذلك بعدما أعلنت لجنة المناظرات اليوم الخميس، أن المناظرة الثانية بينه وبين جو بايدن، والمقرر إجرائها يوم 15 أكتوبر، ستكون عن بعد.

إسبانيا تفتح تحقيقا حول نفوق 20 ألف كتكوت فى مطار بارخاس

نفق ما بين 20000 و23000 كتكوت بين الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع فى مطار ادولفو سواريز ببارخاس، Adolfo Suárez Madrid-Barajas بعد قضاء عدة أيام - دون طعام أو ماء أو تدفئة ضرورية - فى منطقة تحميل بمرافق المطار، ووفقًا لبيانات وحدة المديرية العامة للشرطة التى تحقق فى القضية، لم يتبق سوى 3000 منهم فقط حتى الآن.

الجبن الرومى يحتوى على أحماض دهنية مفيدة للمخ.. واحذروا هذه المواصفات

كشف الدكتور مجدى نزيه، الأستاذ بالمعهد القومى للتغذية، عن مفاجأة عن فوائد الجبنة الرومى، موضحا أنها تعتبر غذاء مثاليا جدا للفئات الحساسة، خاصة الفئات بمراحل النمو، مثل الأطفال، والمراهقين، وكذلك الحوامل، والمرضعات، والأفراد الذين يحتاجون لمغذيات مركزة في البروتينات، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات، وفيتامين Aوفيتامين D، والكالسيوم، والفسفور، والزنك، والأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لسلامة خلايا المخ، والجهاز العصبى، والهرمونات الجنسية.

كيف تنتقل عدوى التراخوما المسببة لضعف النظر والعمى ؟ الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض التراخوما المسبب لضعف النظر والعمى هو مرض يصيب العين بسبب عدوى بكتيرية وهو المسئول عن العمى أو ضعف البصر، وأضافت الوزارة في منشور اليوم احتفالا باليوم العالمي للإبصار: "تنتشر عدوى التراخوما عن طريق اليدين أو الملابس أو الفرش وإذا كان هناك اتصال بين الذباب مع إفرازات العين أو أنف شخص مصاب".

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ووادى دجلة فى الدورى الليلة

يلتقى فريق الزمالك مع وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ونستعرض كواليس هذه المواجهة فى السطور التالية.

السيسي مر من هنا.. أعمال تطوير منطقة مسطرد بمحافظة القاهرة

أكدت محافظة القاهرة أنه تم تطوير منطقة مسطرد بالمطرية، ضمن خطط التطوير الجارية بالمحافظة، حيث تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة منها شارع شركات البترول المؤدى إلى مصنع التكسير الهيدروجينى بمسطرد وميدان رنين، وذلك بعد إزالة بعض المناطق العشوائية مثل منطقة عرب الحصن القديم.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ينتخب الفرنسية أوديل رينود رئيسة جديدة له

انتخب مجلس محافظي البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس الفرنسية أوديل رينود باسو، رئيسة جديدة للبنك، خلفا للسير سوما تشاكرابارتي، والذي خلا منصبه في يوليو الماضي بعد أن شغل المنصب لفترتين متتاليتين مدة كل منهما أربعة أعوام.

نجم بوليود على فازال عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة فى دورته الـ 4

كشفت الفنانة بشرى بمؤتمر مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا بأحد فنادق منطقة وسط البلد، عن مشاركة النجم الهندي علي فازال في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم، فضلا عن إقامة محاضرة ضمن فعاليات منصة الجونة السينمائى.

سميح ساويرس: مهرجان الجونة مش أقل من فينيسيا.. وسنقدم دورة آمنة

قال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة في مؤتمر الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، إن إقامة مهرجان فينيسيا وسان سبستيان كانا مؤشران لدفعنا للاستمرار وتقديم المهرجان، فطالما أنهما استطعا تقديم دوراتهما إذ فإننا سنستطيع أيضا أن نقيم مهرجان الجونة بنفس مواصفات المهرجانات الدولية التى أقيمت، لافتا: "مهرجان الجون مش أقل من المهرجانات العالمية".

الأهلي يتفوق على جميع أندية دوري أبطال أفريقيا قبل نصف النهائي

يواصل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التحضير لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى يلتقى فيها الأهلي مع الوداد المغربي بجانب الزمالك ضد الرجاء، ونشر كاف إحصائية عبر حسابه الرسمى على "تويتر" عن أكثر الأندية تنفيذاً للتمريرات الصحيحة، وجاء الأهلي فى الصدارة برصيد 3082 تمريرة صحيحة طوال البطولة، بمعدل 80% من إجمالي عدد تمريرات لاعبيه فى البطولة، وجاء ماميلودى صنداونز فى المركز الثانى بـ3077 تمريرة صحيحة بنسبة 81% من إجمالي تمريرات لاعبيه.

فيديو يرصد لحظة ضبط "عنتيل" الجيزة المتهم بإقامة علاقات جنسية مع سيدات وتصويرهن

حصل اليوم السابع على مقطع فيديو، يرصد لحظة ضبط جزار "عنتيل" الجيزة، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، حيث يسجل مقطع الفيديو، التحفظ على المتهم من جانب عدد من المواطنين.