أخبار المحافظات اليوم.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بـ"بشاير الخير 3"

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بـ"بشاير الخير 3" ويشيد بتطوير العشوائيات





دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلٍّ .

ودشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس، وأشاد البابا تواضروس خلال العظة التى ألقاها بالقداس الإلهى، بالطفرة النوعية التى شهدتها منطقة بشاير الخير 3، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية تنموية، مشيدا بجهود الدولة فى مجال تطوير العشوائيات.





هنأ البابا تواضروس الثانى شعب الكنيسة بالتدشين قائلا: إن هذه الكنيسة شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قام بتفقد الكنيسة خلال حفل افتتاح مدينة بشاير الخير، و هو أمر لا يحدث بكل الكنائس ولذلك فهى كنيسة تميزت بتلك الزيارة، مشيدا بفكر الرئيس السيسى فى إنشاء الكنيسة فى الجهة المقابلة للمسجد، وبينهما 3 مدارس لغرس الروح الوطنية وفكر الوطن الواحد بين نفوس الطلاب بالمدارس.

فرحة بالقطاع السياحى بعودة رحلات "الفنادق العائمة" بين الأقصر وأسوان





سعادة كبيرة بين قيادات والعاملين بالقطاع السياحى بمحافظة الأقصر، بعودة رحلات السحر والجمال فى قلب نهر النيل للفنادق العائمة فى جولة نيلية وزيارات للمعابد ساحرة بين الأقصر وأسوان، وذلك بعد قرار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بعودة الرحلات النيلية بالضوابط اللازمة لحماية السائحين من مختلف الجنسيات من عشاق الرحلات النيلية وحماية طاقم العمل بكافة المراكب العائمة.

وفى هذا الصدد كشف الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أنه يجرى العمل على قدم وساق لدعم السياحة النيلية عقب قرار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بعودتها مطلع شهر أكتوبر الجارى، حيث حصل حتى الآن 11 فندقا عائما على شهادات السلامة الصحية من 22 فندق يعملون بين الأقصر وأسوان تقدموا مؤخراً بطلبات للحصول على تلك الشهادات من الوزارة.

السفير الأمريكى و"الوكالة الأمريكية" يشاركان فى فعاليات للهيئة الإنجيلية بالمنيا





استقبلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بأحد مقراتها بمحافظة المنيا "مركب الذهبية"، وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك للمشاركة في فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا .

كان في استقبال الوفد ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.





شارك من الوفد الأمريكى سارة ماكين، كبير مديري مجلس الأمن القومي، وليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، جراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبيثاني كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من الوفد الأمريكي، ومن قيادات الهيئة الإنجيلية سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات .

السفير الأمريكى بالقاهرة من المنيا: سأنقل قصص نجاح التعايش السلمى لواشنطن





قال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تلعب دورا محوريا على الصعيد الدولى والأقليمى، والعمل معها هام من خلال إقامة الشراكة فى كافة المجالات ومنها الأمنية والاستراتيجية، وأنه حرص على زيارة المنيا ضمن وفد رفيع المستوى ليشهد المشروعات والتغيرات الكثيرة التى حدثت على الأرض، لافتا إلى أنه سعيد بتواجده بالمحافظة التى نشأ بها عميد الأدب العربى طه حسين، الذى قرأ له كثيرا، وأنه سينقل لواشنطن العديد من قصص النجاح التى وجدها على أرض المنيا من سلام وتعايش مشترك بين أبنائها، مداعبا الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقوله: "هنستعين بيكم فى حل المشاكل والنزاعات".

جاء ذلك خلال فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي"، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بالمنيا، بحضور وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، سارة ماكين، نائب مساعد الرئيس الأمريكى، وعددا من مشاركى برامج منتدى حوار الثقافات.

انطلاقة قوية لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ





بدأت اليوم فى شرم الشيخ مدينة السلام، منافسات سباق الهجن بين ملاك الإبل من أبناء القبائل العربية من كل محافظات مصر احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر تحت إشراف وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء، وانطلقت فعاليات المهرجان بأشواط فترتين صباحية ومسائية بحضور ومشاركة نحو 3 آلاف مشاهد من ملاك الإبل وعشاق الرياضة والذين حضروا للمشاركة والتشجيع من محافظات شمال وجنوب سيناء، والسويس والإسماعيلية والشرقية والوادى الجديد ومطروح ومحافظات الصعيد.

جامعة دمنهور تكرم زوجة الشهيد الشبراوى





كرمت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، زوجة الشهيد أحمد الشبراوى، أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية. وقالت المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد شبراوى رفيق الشهيد أحمد المنسى، إنها كانت على علم ببطولات الشهيد، وأنه وزملائه دافعوا عن تراب الوطن. وأضافت زوجة الشهيد شبراوى، أن لها الشرف أن تكون زوجة الشهيد، فزوجها أصيل يحب بلده، وأن كل ضابط خريج الصاعقة هو مشروع شهيد، وكان يحاول دائمًا أن يمهد لى أنه مشروع شهيد.

محافظ جنوب سيناء يسلم عقود 120 منزلا





واصل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، افتتاحات المشروعات الخدمية والتنموية فى العاصمة طور سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث سلم المحافظ 120 عقدا منزلا بدويا وافتتح دارا للمناسبات وملعب خماسى بقرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء .

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه فيما يخص المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع التنمية المتكاملة وتطوير القرى، جرى البدء فى تطوير منطقة قرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء من خلال سكانها الأصليين، بحيث تصبح المنطقة نواة تجذب السياح، وترتقى بمستوى قاطنيها، وذلك عبر إحياء الصناعات والحرف الأصلية، مع توفير منطقة ثقافية، وإنشاء محكى يحكى بطولات أهل الجبيل، وتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، والمشاريع السياحية المستهدفة وتعود بالنفع على أهل الطور.

محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من المشروعات التنموية ببئر العبد





افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الخميس، عددا من المشروعات ببئر العبد. وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها، أنه رافق المحافظ اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والمهندس عيد إبراهيم بدة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بسيناء، ومحمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والمواطنين، بافتتاح بعض المشروعات بمركز ومدينة بئر العبد.



وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جميع المشروعات التى يتم افتتاحها بمختلف القطاعات، تركز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، ومن بينها "محطات تحلية المياه، مشروعات تطوير ورفع كفاءة ومساجد ومدارس ومساكن".





كلب ضال يعقر طفلا بقرية كفر الحدادين بالقليوبية



