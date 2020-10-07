استشاري تغذية يحذر من "الزيت المغلى" بسبب تحوله لمواد مسرطنة من أول مرة

كتب سمير حسنى

حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري تغذية، من غليان زيوت الطعام، على الصحة العامة، مؤكدا أن هذا يزيد من المواد المؤكسدة، وبالتالي يتحول إلى مواد مسرطنة من المرة الأولى، وليس بعد "غليه" عدة مرات. وأكد استشاري تغذية في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن كل الزيوت النباتية مفيدة للصحة شريطة عدم تعرضها للغليان.

ونوه إلى احتواء الزيوت على الدهون غير المشبعة التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار الموجود في الجسم، ونصح "ناجى" باستخدام أي زيت في الطعام قائلا: "اللى يعجبه زيت معين يستخدمه وكل الزيوت زى بعض".