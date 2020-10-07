اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

استشاري تغذية يحذر من "الزيت المغلى" بسبب تحوله لمواد مسرطنة من أول مرة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:55 ص
استشاري تغذية يحذر من "الزيت المغلى" بسبب تحوله لمواد مسرطنة من أول مرة بهاء ناجي استشارى تغذية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري تغذية، من غليان زيوت الطعام، على الصحة العامة، مؤكدا أن هذا يزيد من المواد المؤكسدة، وبالتالي يتحول إلى مواد مسرطنة من المرة الأولى، وليس بعد "غليه" عدة مرات. وأكد استشاري تغذية في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن كل الزيوت النباتية مفيدة للصحة شريطة عدم تعرضها للغليان.

ونوه إلى احتواء الزيوت على الدهون غير المشبعة التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار الموجود في الجسم، ونصح "ناجى" باستخدام أي زيت في الطعام قائلا: "اللى يعجبه زيت معين يستخدمه وكل الزيوت زى بعض".

 


اضرار الزيت المغلي

الزيوت الطبيعية

استشارى تغذية

مواد مسرطنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نهلة مسعد استشاري التغذية العلاجية تؤكد لتليفزيون اليوم السابع: يجب الابتعاد عن الأغذية المصنعة.. وننصح بتناول الأطفال أدوية الفيتامينات.. "متقطعوش الفاكهة وبلاش سندوتشات البرجر والفراخ المقلية فى لانش بوكس"

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 08:25 م

"قبل ما تفترى فى أكل اللحمة".. استشارى تغذية يكشف لـ"تليفزيون اليوم السابع" مفاجأة عن اللحم الضانى..ويقدم نصائح عن طريقة أكل اللحوم فى أيام العيد.. 100 جرام أقصى كمية للفرد يوميا.. و"وش الفخدة أحلى حتة".. فيديو

الجمعة، 31 يوليه 2020 05:43 م

استشارى تغذية ينصح بعدم تناول اللحوم على العشاء لصعوبة هضمها

الخميس، 30 يوليه 2020 10:45 م

استشارى تغذية تنصح: أكل اللحوم بعد الذبح بـ6 ساعات.. ونقع الكبدة فى اللبن

الأربعاء، 29 يوليه 2020 11:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة