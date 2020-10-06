هيئة أمريكية: كورونا ينتقل عبر الهواء ويظل عالقا لساعات

كتبت أمل علام

كشف موقع " CNN " الإخبارى، أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، قام مرة أخرى بتحديث إرشاداته حول كيفية انتشار فيروس كورونا Covid-19 لتضمين معلومات حول إمكانية انتقال العدوى عبر الهواء.

وقال المركز في بيان يوم الاثنين: "يواصل مركز السيطرة على الأمراض، استنادًا إلى العلم الحالي، الاعتقاد بأن الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى كلما طالت فترة قربهم من الشخص المصاب بفيروس كورونا COVID-19"

ويقر تحديث اليوم بوجود بعض التقارير المنشورة التي تظهر ظروفًا محدودة وغير شائعة حيث يمكن أن تنتقل العدوى من شخص مصاب بفيروس كورونا COVID-19 آخرين كانوا على بعد أكثر من 6 أقدام أو بعد فترة وجيزة من مغادرة الشخص المصاب بالفيروس المنطقة، في هذه الحالات، يحدث انتقال في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، والتي غالبًا ما تشتمل على أنشطة تسبب تنفسًا كثيفا، مثل الغناء، أو ممارسة الرياضة، قد تساهم مثل هذه البيئات والأنشطة في تراكم الجزيئات الحاملة للفيروس.

ومع ذلك، تشير البيانات المتاحة إلى أنه "أكثر شيوعًا بالنسبة للفيروس الذي يتسبب في انتشار COVID-19 من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس أكثر من انتقاله عبر الهواء، وفقًا للتوجيهات الجديدة.

كيف ينتشر فيروس كورونا؟

لا يزال مركز السيطرة على الأمراض يقول إنه يُعتقد أن فيروس كورونا Covid-19 ينتشر بشكل أساسي من خلال الاتصال الوثيق بين الناس على بعد 6 أقدام من بعضهم البعض.

تقول التوجيهات: "عندما يسعل الأشخاص المصابون بفيروس كورونا COVID-19 أو يعطسون، أو يغنون، أو يتحدثون، أو يتنفسون، فإنهم ينتجون قطرات تنفسية، يمكن أن تتراوح هذه القطرات في الحجم من قطرات أكبر (بعضها مرئي) إلى قطرات أصغر، يمكن أن تشكل القطرات الصغيرة أيضًا جزيئات عندما تجف بسرعة كبيرة في تيار الهواء، لكن مركز السيطرة على الأمراض يقول الآن إن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات صغيرة من الفيروس تبقى في الهواء، وقد تكون قادرة على إصابة الناس على بعد أكثر من 6 أقدام، في الأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة، يمكن للشخص الذي يتنفس بصعوبة أثناء الغناء، أو ممارسة الرياضة، على سبيل المثال أن يصيب الأشخاص غير القريبين، حتى بعد مغادرة الشخص المصاب بفيروس كورونا المكان.

وقال موقع" CNN"، إن لإرشادات الجديدة لمركز السيطرة على الأمراض" CDC"، واضحة أيضًا بشأن الانتقال بدون أعراض، "الأشخاص المصابون ولكن لا تظهر عليهم الأعراض يمكنهم أيضًا نشر الفيروس للآخرين.

ومع ذلك، أكد المركز (CDC) ، إن فيروس كورونا ينتشر "بشكل أقل شيوعًا" من خلال ملامسة الأسطح الملوثة، و "نادرًا" بين الناس والحيوانات.

وأوضح مركز "CDC" الأمريكى، إنه يمكن للناس حماية أنفسهم من فيروس كورونا بالابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين، وارتداء قناع يغطي الأنف والفم، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتنظيف الأسطح، والبقاء في المنزل عند المرض.