اليوم السابع
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نائب القومي للبحوث: حقن 150 متطوعا في تجارب المرحلة الأولى على لقاح كورونا

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 03:15 م
نائب القومي للبحوث: حقن 150 متطوعا في تجارب المرحلة الأولى على لقاح كورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أكد الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث لشئون البحوث والعلاقات الدولية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجارب السريرية على لقاح المركز القومي للبحوث المحتمل لفيروس كورونا ستنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة الدواء.

وأشار معوض إلى أن اللقاح أنتج أجساما مضادة مرتفعة جدا ومستديمة ولا تقل بعد مرور الوقت وآمنة للغاية لا تسبب أي أثار جانبية، وتم إجراء التجارب على الفئران والجرزان وخنازير غينيا وأثبت كفاءة وفعالية وأمان وتم تجهيز ملف كامل وارساله لهيئة الدواء ولا توجد عوائق وفى انتظار الموافقة النهائية لبدء تجارب المرحلة الأولى على البشر.

وأكد نائب رئيس المركز القومى للبحوث أن التجارب السريرية ستكون على أعداد صغيرة لا تتخطى 150 شخصا، ولإجراء التجارب الإكلينيكية يوجد اشتراطات أهمها أن المتطوعين يتواجدون بشكل دائم تحت رعايا الأطباء بشكل مستمر.

 

مشيرا إلى أن التجارب على الحيوانات كانت مبشرة جداً، كما أن المركز يتابع مع هيئة الدواء، مشيراً إلى أن بروتوكولات عالمية واحدة ونعمل بنفس النظام فى إنتاج اللقاحات.

وأشار نائب رئيس المركز القومى للبحوث، أن لقاح الصين لا ينافس اللقاح المصري وإذا تم إنتاج لقاح فلن تستطيع دولة واحدة إنتاجه بالكامل لتوزيعه على سكان الأرض، موضحاً أنهم فى انتظار استكمال الملف للموافقة على إجراء التجارب السريرية ولكن التجارب المعملية كلها ناجحة.


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كورونا نيوز

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