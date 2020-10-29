ياسين التهامى يحيى الليلة الختامية للمولد النبوى بأسوان وسط مئات من الحضور

فريق المحافظات _ أسوان

أحيى شيخ المنشدين ياسين التهامى، الليلة الختامية للمولد النبوي الشريف، بمحافظة أسوان، حضرها المئات من المريدين وأتباع الطرق الصوفية، بإتخاذ صفوف منتظمة لأداء الطقوس الإبتهالية والإنشادية لحلقات الذكر، وسط تجاوب كافة المشاركين للإستماع لأناشيد ومديح "التهامى"، وهو اليوم الذى يحتفل فيه المسلمين بجميع أنحاء العالم بالذكر والأناشيد وقراءة الأحاديث النبوية الشريفة وتقديم الحلوى والتهنئة وبرقيات من الرسائل بين جموع المسلمين.

وتواجد المئات من أهالى القرى بمحافظة أسوان فى أرجاء المكان المقام فيه الحفل، وسط أناشيد وإبتهالات بأصوات عذبة فرحاً بقدوم المولد النبوي الشريف، فهى ليلة ينتظرها أهالي محافظة أسوان، كل عام، قبل الموعد بأيام، للإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الذي ينتظره كافة المسلمين فى جميع الدول العربية.