القبض على عاطل يدير شقته لتصنيع الحشيش بمنطقة المرج

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط مصنع لإنتاج الحشيش داخل شقة بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، و تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات)، (كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم .