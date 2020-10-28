اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 09:35 م
ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة الماضية ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وعدد 2 سفينة بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7343 طن تشمل : 3500 طن فوسفات و 600 طن ملح و 243 طن نترات أمونيوم و 3000 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35304 طن تشمل : 15821 طن قمح و 224 طن خشب زان و 552 طن مواسير و 8700 طن ذرة و 3857 طن ابلاكاش و 6150 طن خردة  . ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 693 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و جزر و خضار مشكل مجمد و خرشوف و زيتون ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و ريحان و شطة و شمر و كركدية  ) و فواكة ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و اسبانيا و امريكا و هولندا و سيريلانكا و ايطاليا و الهند و باكستان و انجلترا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 738 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1642 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103405 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44512 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2686 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3651 شاحنة منها 505 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25748 من البضائع العامة .

 


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