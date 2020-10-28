لحظة تصادم أتوبيس بسيارتين وانقلابه فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.. فيديو

كتب هيثم سلامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للحظة وقوع حادث تصادم بين أتوبيس مدارس وسيارتين أخرتين في شارع مصطفى النحاس بحى مدينة نصر، حيث أصيب شخصان وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تم رفع حطام الحادث من الطريق.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بوقوع حادث مرورى بين أتوبيس وسيارتين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سائق الأتوبيس بالطريق بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكى متوقفة بجوار الرصيف، مما أدى لتهشمهم وتم رفع آثار الحادث، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.