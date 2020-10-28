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إصابة شخصين وتحطم أتوبيس وسيارتين فى حادث تصادم بمدينة نصر

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 06:25 م
إصابة شخصين وتحطم أتوبيس وسيارتين فى حادث تصادم بمدينة نصر حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان وتهشم أتوبيس وسيارتين فى حادث تصادم بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تم رفع حطام الحادث من الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بوقوع حادث مرورى بين أتوبيس وسيارتين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سائق الأتوبيس بالطريق بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكى متوقفة بجوار الرصيف، مما أدى لتهشمهم وتم رفع آثار الحادث، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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مرور القاهرة

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