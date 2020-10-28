اللقاء الرابع فى أقل من أسبوع ..عون والحريرى يناقشان ملف تشكيل الحكومة الجديدة

أ ش أ

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، استكملا اليوم دراسة ملف تشكيل الحكومة الجديدة وسط أجواء من "التقدم والتأني". وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.

ويعد اللقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف، هو الرابع في غضون 5 أيام، لبحث الملف الحكومي المُحاط بتكتم شديد حول تفاصيله سواء في ما يتعلق بشكل الحكومة المنتظرة وعدد أعضائها وآلية توزيع الحقائب الوزارية السيادية والخدمية على الطوائف.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد رجح - في تصريح له في وقت سابق من اليوم - أن تبصر الحكومة الجديدة للبلاد النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا استمرت أجواء عملية التأليف الحكومي إيجابية على النحو القائم حاليا.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت يوم الخميس الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.