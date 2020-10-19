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أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة الجامعات الأهلية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

السيسى يوجه بزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يؤكد إطلاق قناة لمقررات الابتدائى والمرحلة الثانوية 15 نوفمبر

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بقرية الجبيل الجديدة (1)

الصحة: 92.2 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

السكة الحديد تعلن انتهاء تنفيذ وتشغيل برج إشارات أبو حماد خلال أيام

الرى تكشف عن تكريم المزارعين المحافظين على المياه باستخدام الرى الحديث

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. فيديو وصور

المجلس العالمي للمياه يدعو إلى اتفاقية جديدة عادلة لحل أزمة سد النهضة

الصحة تطلق 63 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

افتتاح مستشفى الطوارئ بقصر العينى رسميا منتصف نوفمبر المقبل

آخر فرصة.. جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمرة الثالثة حتى 20 أكتوبر

الخشت يعفى أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية

 


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