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افتتاح مستشفى الطوارئ بقصر العينى رسميا منتصف نوفمبر المقبل

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:29 م
افتتاح مستشفى الطوارئ بقصر العينى رسميا منتصف نوفمبر المقبل مستشفى قصر العينى
كتب محسن البديوى

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أعلنت الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العينى، أن الافتتاح الرسمى لطوارئ قصر العينى سيكون، منتصف نوفمبر المقبل، فيما يتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، اليوم الأحد، قسم الطوارئ بـ قصر العيني الجديد، لمتابعة أخر التجهيزات.

يذكر أن رئيس جامعة القاهرة، قد وقع عقد مشروع تطوير المستشفيات الجامعية مع شركة "HILL" العالمية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المكتب القانوني، ومساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية، ومدير المستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة، ومساعد وزير التعاون الدولي، حيث أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني يهدف إلى تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، بالإضافة الى ذلك توجد مشروعات لتطوير وحدة الطوارئ وتوسعتها ورفع طاقتها الاستيعابية، ومستشفيات المنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام بمبانيه الشمالي والشرقي والجنوبي، كما تشمل عمليات التطوير مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، ومستشفى أبو الريش الياباني، ومستشفى أبو الريش الجديدة، والعيادات الخارجية والتي من المنتظر أن تحد من قوائم الانتظار والتكدس.


قصر العينى

مستشفى قصر العينى

مستشفى الطوارئ بالقصر العينى

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