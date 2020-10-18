وزير التعليم يؤكد إطلاق قناة لمقررات الابتدائى والمرحلة الثانوية 15 نوفمبر

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قناة مدرستنا يتم بثها على "النايل سات" ، وسوف يبدأ إرسال قناة موازية ، لمقررات الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر 2020 .
وتابع وزير التربية والتعليم قائلا : يمكن الآن مشاهدة محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الإبتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، وتردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة