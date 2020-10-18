وزير التعليم يؤكد إطلاق قناة لمقررات الابتدائى والمرحلة الثانوية 15 نوفمبر

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قناة مدرستنا يتم بثها على "النايل سات" ، وسوف يبدأ إرسال قناة موازية ، لمقررات الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر 2020 .