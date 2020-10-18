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الصحة: 92.2 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:57 م
الصحة: 92.2 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ92.2 % بعد تسجيل 97157 حالة شفاء حتى الآن .
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 10 حالات جديدة.
 
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
 
وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

كورونا

المتعافين

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