اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى: أماكن عزل بكل كلية حال اشتباه الإصابة بكورونا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:51 م
وزير التعليم العالى: أماكن عزل بكل كلية حال اشتباه الإصابة بكورونا الدكتور خالد عبد الغفار
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار أنه كأن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة الوضع الراهن فى مصر والاهتمام البالغ بالمسيرة التعليمية فى مصر مشيرا الى أن الرئيس السيسى مشيرا الى أن الرئيس السيسى يتابع مستجدات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد مؤكدا على انه يوجد فى الكليات أماكن للعزل فى حال اشتباه الإصابة بالفيروس مع تنسيق كامل مع وزارة الصحة .

وتابع خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة tenوالذى يقدمة الإعلامى نشأت الديهى انه سواء هناك موجه ثانية من فيروس كورونا أم أننا مازلنا فى المرحلة الأولى فلا سبيل للوقاية من فيروس كورونا سوى ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مشيرا الى أن هناك لجنة لمتابعة الازمة وتتعامل مع الامر بجدية وجاهزية.

وأضاف عبدالغفار، قائلا إنه خلال مقابلته للطلاب وجد أن لديهم شغف لعودة العام الدراسى موجها نصائح للطلاب قال فيها: "تمتعوا بالعام الدراسى فى ظل احتراس وحاولوا أن يكون وجودكم داخل الحرم الجامعى بأمان، ونأخذ بالنا من دروسنا فالعالم يمر بظروف صعبة فى ظل هذه الجائحة".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى إنه لأول مرة فى تاريخ مصر أن يتم مناقشة مستقبل التعليم فى مصر بعد 20 سنة من الأن، لافتًا إلى أنه لو تم التخطيط لهذه البلد منذ 30 عام لما كنا نعانى الأن.

وتابع عبد الغفار قائلا: "الجامعات بدون طلاب مناطق أشباح، فعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية.. فكل شيء محسوب بشكل دقيق.. ومصممين على الانضباط وطرق للعقاب، ولينا أماكن للفرز والعزل حال الإصابة بفيروس كورونا".

 


برنامج بالورقة والقلم

خالد عبد الغفار

ازمة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

خالد عبد الغفار يعلن بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين

خالد عبد الغفار يعلن بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين

ما هى الطريقة الآمنة للتخلص من الجوانتى وكمامة كورونا ؟ "الصحة" تجيب

ما هى الطريقة الآمنة للتخلص من الجوانتى وكمامة كورونا ؟ "الصحة" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة