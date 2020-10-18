وزير التعليم العالى: أماكن عزل بكل كلية حال اشتباه الإصابة بكورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار أنه كأن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة الوضع الراهن فى مصر والاهتمام البالغ بالمسيرة التعليمية فى مصر مشيرا الى أن الرئيس السيسى مشيرا الى أن الرئيس السيسى يتابع مستجدات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد مؤكدا على انه يوجد فى الكليات أماكن للعزل فى حال اشتباه الإصابة بالفيروس مع تنسيق كامل مع وزارة الصحة .

وتابع خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة tenوالذى يقدمة الإعلامى نشأت الديهى انه سواء هناك موجه ثانية من فيروس كورونا أم أننا مازلنا فى المرحلة الأولى فلا سبيل للوقاية من فيروس كورونا سوى ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مشيرا الى أن هناك لجنة لمتابعة الازمة وتتعامل مع الامر بجدية وجاهزية.

وأضاف عبدالغفار، قائلا إنه خلال مقابلته للطلاب وجد أن لديهم شغف لعودة العام الدراسى موجها نصائح للطلاب قال فيها: "تمتعوا بالعام الدراسى فى ظل احتراس وحاولوا أن يكون وجودكم داخل الحرم الجامعى بأمان، ونأخذ بالنا من دروسنا فالعالم يمر بظروف صعبة فى ظل هذه الجائحة".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى إنه لأول مرة فى تاريخ مصر أن يتم مناقشة مستقبل التعليم فى مصر بعد 20 سنة من الأن، لافتًا إلى أنه لو تم التخطيط لهذه البلد منذ 30 عام لما كنا نعانى الأن.

وتابع عبد الغفار قائلا: "الجامعات بدون طلاب مناطق أشباح، فعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية.. فكل شيء محسوب بشكل دقيق.. ومصممين على الانضباط وطرق للعقاب، ولينا أماكن للفرز والعزل حال الإصابة بفيروس كورونا".