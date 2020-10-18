دبلوماسي روسى:العالم ضيع فرصة استخدام وباء كورونا لتحسين العلاقات الدولية

كتبت أمل علام

قال فلاديمير تشيزوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن العالم ضيع فرصته لاستخدام وباء كورونا لتحسين العلاقات الدولية، في المقام الأول بسبب الأنانية القومية للدول، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، بأن الإنسانية فوتت فرصة فريدة لاستخدام النظام العالمي والمشترك لوباء فيروس كورونا للتغلب على المشاكل المتزايدة في العلاقات الدولية، موضحا أنه من الصعب أن نتخيل تهديدًا غير سياسي وعالمي كان على البشرية مواجهته في عام 2020 وهو جائحة كورونا، يبدو أن هذه فرصة للتغلب على الاختلافات، والتغلب أخيرًا على الخلافات التى تؤدي إلى تآكل نظام الأمن الدولي.

وأضاف، إن المعركة المشتركة ضد فيروس كورونا تشكل نقطة انطلاق لتصحيح المناخ السياسي العالمي، ففي النهاية وكما يظهر الوضع الحالي بوضوح فإن الأمن لا يقتصر فقط على الطائرات والدبابات والقنابل والصواريخ ".

"ولكن، للأسف، لم يحدث هذا، في المقام الأول بسبب الأنانية الوطنية للدول، وبدلاً من الاتحاد، يبدأ بعض الشركاء أولاً في اعتراض بعضهم البعض، مشيرا إلى أنه ثم إدارة حملة دعاية غير صحية لمن سيكون لقاحه أفضل، ومن لديه المزيد من الحقوق ، بهدف رئيسي هو كسب المزيد من المال، دعونا نواجه الأمر، مثل هذا السلوك ببساطة لا يليق بالإنسانية الحديثة ".