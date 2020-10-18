اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دبلوماسي روسى:العالم ضيع فرصة استخدام وباء كورونا لتحسين العلاقات الدولية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 10:44 ص
دبلوماسي روسى:العالم ضيع فرصة استخدام وباء كورونا لتحسين العلاقات الدولية وباء كورونا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال فلاديمير تشيزوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن العالم ضيع فرصته لاستخدام وباء كورونا لتحسين العلاقات الدولية، في المقام الأول بسبب الأنانية القومية للدول، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، بأن الإنسانية فوتت فرصة فريدة لاستخدام النظام العالمي والمشترك لوباء فيروس كورونا للتغلب على المشاكل المتزايدة في العلاقات الدولية، موضحا أنه من الصعب أن نتخيل تهديدًا غير سياسي وعالمي كان على البشرية مواجهته في عام 2020 وهو جائحة كورونا، يبدو أن هذه فرصة للتغلب على الاختلافات، والتغلب أخيرًا على الخلافات التى تؤدي إلى تآكل نظام الأمن الدولي.

وأضاف، إن المعركة المشتركة ضد فيروس كورونا تشكل نقطة انطلاق لتصحيح المناخ السياسي العالمي، ففي النهاية وكما يظهر الوضع الحالي بوضوح فإن الأمن لا يقتصر فقط على الطائرات والدبابات والقنابل والصواريخ ".

"ولكن، للأسف، لم يحدث هذا، في المقام الأول بسبب الأنانية الوطنية للدول، وبدلاً من الاتحاد، يبدأ بعض الشركاء أولاً في اعتراض بعضهم البعض، مشيرا إلى أنه ثم إدارة حملة دعاية غير صحية لمن سيكون لقاحه أفضل، ومن لديه المزيد من الحقوق ، بهدف رئيسي هو كسب المزيد من المال، دعونا نواجه الأمر، مثل هذا السلوك ببساطة لا يليق بالإنسانية الحديثة ".


فيروس كورونا

كورونا

اتحاد العالم فى مواجهة كورونا

مواجهة كورونا

دبلوماسى روسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشكيل الرجاء المغربى المتوقع أمام الزمالك فى مباراة الليلة بدورى الأبطال

تشكيل الرجاء المغربى المتوقع أمام الزمالك فى مباراة الليلة بدورى الأبطال

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة