اليوم السابع
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انخفاض المخـزون النفطى للـدول الصـناعية بحوالى 11 مليون برميل أغسطس 2020

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:00 ص
انخفاض المخـزون النفطى للـدول الصـناعية بحوالى 11 مليون برميل أغسطس 2020 النفط
كتبت – مروة الغول

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 ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط انخفاض المخـزون التجارى النفطى فـى الـدول الصـناعية خـلال شـهر اغسطس 2020 بحوالى 11مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حـوالى 3214 مليـون برميـل.
 
 كمـا انخفض المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصـين بحوالى 11 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1855 مليون برميل.
 
 
وكان  التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية في الأسواق العالمية ، قد كشف  عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالي 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت  وارداتها  من المنتجات  النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يوميا.
 
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النفط

المخزون النفي

المخزون التجاري النفطي

الدول الصناعية

البترول

الغاز

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