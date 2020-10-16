اليوم السابع
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العدوى المزدوجة للأنفلونزا وكورونا تزيد من خطر المضاعفات الشديدة

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 11:00 م
العدوى المزدوجة للأنفلونزا وكورونا تزيد من خطر المضاعفات الشديدة الانفلونزا وكروونا
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة ليفربول البريطانية على أن "العدوى المزدوجة" بالأنفلونزا وفيروس COVID-19  قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفقا للدراسة، فإنه عندما يتم تداول العديد من مسببات الأمراض في نفس الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أشكال تعاونية أو تنافسية من تفاعلات مسببات الأمراض.

كان مفهوم العدوى المشتركة هذا واضحًا أثناء اندلاع الأنفلونزا الإسبانية في عام 1918 مع الالتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي الذي أصاب العديد من المرضى المصابين بفيروس الأنفلونزا أو تسبب في نتائج أكثر خطورة.

لاقة بين كورونا والانفلونزا
لاقة بين كورونا والانفلونزا

 

في الآونة الأخيرة، كانت هناك عدة تقارير عن حالات عدوى مرافقة مع الأنفلونزا و -Cov-2 في البشر المصابين بـ COVID-19. ذكرت إحدى الدراسات في المملكة المتحدة أن المرضى الذين يعانون من عدوى مصاحبة أظهرت خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 6 أضعاف.

للتأكد من المخاطر الصحية المرتبطة بالعدوى المزدوجة للباحثين من جامعة ليفربول وكلية ليفربول للطب الاستوائي وجامعة زيورخ وفقا لتقرير مجلة " sciencedaily"  ، أصيبت الفئران بشكل متتابع بالأنفلونزا وكورونا. 

عكست الفئران المصابة العديد من سمات عدوى COVID-19 الشديدة لدى البشر وهي نموذج يستخدم لتطوير فهم أمراض الرئة واختبار التدخلات الدوائية، حيث تقدم النماذج الحيوانية لـ COVID-19 أدوات حاسمة لسد الفجوات المعرفية للمرض لدى البشر وللفحص التدخلات العلاجية أو الوقائية.

ووجد الباحثون أن إصابة الفئران بهذه الفيروسات أدت إلى المرض ثم الشفاء، ومع ذلك ، فإن العدوى المتتابعة بفيروس الأنفلونزا ثم فيروس كورونا- CoV-2 أظهرت أعراضًا سريرية صريحة كانت أسوأ من العدوى الفردية.

ومن المثير للاهتمام في الفئران المصابة بالتسلسل ، في حين تقلص تكاثر SARS-CoV-2 مقارنة بالفئران المصابة بهذا الفيروس وحده ، كان هناك استجابة التهابية معززة، وقد يكون هذا هو المحرك الرئيسي لعدوى COVID-19 الشديدة لدى البشر ويلعب دورًا مهمًا في الوفيات.

كما أظهرت الفئران المصابة بالتتابع معدل وفيات أسرع بكثير مقارنة بالفئران المصابة بأي من الفيروسين وحده، وتشير هذه النتائج إلى أن الإصابة بكلا الفيروسين تؤدي إلى تفاقم العمليات المرضية.

يسلط هذا الدليل الضوء على الآثار الهامة للوباء المستمر، نظرًا لأن البلدان في جميع أنحاء العالم تخرج من فترة الإغلاق ، فمن المرجح أن يزداد معدل الإصابة بفيروس -CoV-2 ومع توجه العديد من البلدان نحو موسم الأنفلونزا ، يجب تركيز الانتباه ليس فقط على إبطاء انتقال فيروس SARS-CoV- 2 ولكن أيضًا الحد من عدوى الإنفلونزا كجزء من استجابة الصحة العامة الشاملة للتخفيف من آثار العدوى المشتركة.


فيروس كورونا

عدوى الانفلونزا

سمات عدوى COVID

19

الانفلونزا وكورونا

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