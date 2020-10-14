اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:42 م
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب.. صور تفقد المدن الجامعية ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وكفر سعد، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التى تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وتفقد نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، المطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكد الدكتور سمير، على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.

تفقد المدن الجامعية

تفقد المدن الجامعية

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة مطاعم المدن الجامعية
متابعة مطاعم المدن الجامعية

 

نائب رئيس الجامعة خلال جولته بالمدن الجامعية
نائب رئيس الجامعة خلال جولته بالمدن الجامعية

 


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مدن جامعة بنها

الاجراءات الوقائية

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