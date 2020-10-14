اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حماية المستهلك يحرر 21 مخالفة لمخابز بسبب نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:03 م
حماية المستهلك يحرر 21 مخالفة لمخابز بسبب نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفتره من 4 حتى 10 أكتوبر الجارى، حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحى فى 17 محافظة، للتعريف بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات رغيف الخبز المدعم، فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية  المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم  بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن الأتي:

المرور على  ( 566 ) منفذ خلال أسبوع  والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار و مواصفات الرغيف وتحرير ( 21 ) مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وفى الشرقية ضبط ( 3 ) طن و ( 700 ) كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .


وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة  السياحية والطباقي بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الاسعار و مواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي  ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك ..



 


حماية المستهلك

المخابز السياحية

مخابز الفينو

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة