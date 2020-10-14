حماية المستهلك يحرر 21 مخالفة لمخابز بسبب نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين

كتب مدحت وهبة

نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفتره من 4 حتى 10 أكتوبر الجارى، حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحى فى 17 محافظة، للتعريف بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات رغيف الخبز المدعم، فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن الأتي:

المرور على ( 566 ) منفذ خلال أسبوع والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار و مواصفات الرغيف وتحرير ( 21 ) مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وفى الشرقية ضبط ( 3 ) طن و ( 700 ) كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .





وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقي بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الاسعار و مواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .



كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك ..







