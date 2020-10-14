اليوم السابع
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الجارديان: الاتفاق لا يزال بعيدا قبل يوم من قمة "بريكست" وهناك "نبرة بناءة"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:52 ص
الجارديان: الاتفاق لا يزال بعيدا قبل يوم من قمة "بريكست" وهناك "نبرة بناءة" ميشيل بارنييه
كتبت رباب فتحى

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سخر كبير المفاوضين الأوربيين، ميشيل بارنييه من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، لإصداره "الموعد النهائي الثالث للخروج من جانب واحد" خلال اجتماع مع وزراء الاتحاد الأوروبي ، محذرًا من أن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال صعبة مع احتمال ضئيل حتى الآن لدخول الجانبين في مفاوضات "نفق" حاسمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

ومع بقاء يوم قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، طالب جونسون بتحقيق تقدم أو أنه سينسحب بدون اتفاق، وأشار كبير مفاوضي التكتل إلى أن الصفقة كانت "صعبة للغاية ولكنها لا تزال ممكنة"، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

 

وأشار إلى أن جونسون قد اقترح مرتين سابقًا أن المملكة المتحدة بحاجة إلى وجود صفقة بحلول تاريخ محدد، فقط للتراجع عن ذلك في وقت لاحق. وقيل إن بارنييه قال: "إنها ثالث مهلة أحادية الجانب يفرضها جونسون دون اتفاق". "لا يزال لدينا الوقت."

 

وكان جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الصيف ، ثم بحلول منتصف أكتوبر ، لكنه قال في الأسابيع الأخيرة إن كل ما هو مطلوب هو إشارة واثقة من وجود صفقة.

 

تريد المملكة المتحدة بشكل عاجل فتح مفاوضات "نفق" قصيرة يتم خلالها منح المفاوضين الرئيسيين الحرية من قبل داونينج ستريت والعواصم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليكونا مبدعين في حل المشكلات العالقة ليتم دعم أي نتيجة لاحقًا.

 

لكن بعد سماع تقييم بارنييه ، قالت مصادر دبلوماسية إن هذه المرحلة الأخيرة لا تبدو مطروحة "إلى حد بعيد".

 

ووفقًا لمصادر متعددة، قال بارنييه لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إن "المفاوضات في مرحلة صعبة". قال بارنييه إنه كانت هناك "نبرة بناءة" ، لكن "التحرك بشأن ثلاث قضايا رئيسية لا يزال ضروريًا".

 

استمرت المناقشات حول أحكام تكافؤ الفرص ، بما في ذلك مراقبة الدعم الحكومي ، لكن المملكة المتحدة كانت تسعى إلى إبقاء مسألة وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد البريطانية "على الطاولة حتى اللحظة الأخيرة لضمان قدرتها على الحصول على أفضل اتفاق. وقال " كلا الجانبين بحاجة إلى شيء لعرضه على الجمهور. يجب أن تكون متوازنة ".

 

من جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في خطاب لها يوم الثلاثاء، إن الاتفاق "يجب أن يكون في مصلحة الطرفين ، ومصالح بريطانيا وكذلك مصالح الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة".

 


بارنييه

بريكست

بوريس جونسون

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

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