اليوم السابع
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إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:12 م
إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر حادث تصادم سيارتين - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى داخل كمبوند دار مصر بمنطقة حدائق اكتوبر، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة حدائق أكتوبر، وانتقل رجال المرور الى المكان وتم رفع حطام الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

 

 


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