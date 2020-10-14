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أسامة الأزهرى: ضرب الأولاد جريمة وتجاهلهم يدفعهم للهروب من البيت

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:57 م
أسامة الأزهرى: ضرب الأولاد جريمة وتجاهلهم يدفعهم للهروب من البيت اسامه الازهرى
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الداعية الإسلامى، الدكتور أسامة الأزهرى، أن ضرب الأولاد جريمة، مشددا على ضرورة مراعاة مشاعر الطفل، وعدم تعنيفهم، مضيفا فلسفة التعامل الأسرى على مدى العصور فى مصر مبنى على المحبة ما جعل الطفل يستوعب العقاب، أما الآن تحولت العلاقة إلى عبء، ويتعامل مع الطفل بمنتهى نفاذ الصبر، وليس لديه صبر، والتخلص من الطفل فى إلهاءه، مؤكدًا أن الأب المرهق فى العمل طوال الأسبوع حول علاقة الأسرة والأمومة من الحب إلى العبء، ولا أحد يستطيع العطاء النفسى.

وأضاف خلال برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، أن حب الأسرة للطفل تحول إلى تهميشه، ما جعل الطفل يلجأ لزملاءه ليتشبع من زملاءه بدلا من التشبع من أسرته، التى تهمله، ولا تجالسه، ولا تسأله بل تعنفه وتقهره، ولا تستوعبه، ما يجعل الأولاد يهربون إلى خارج البيت من أسرة منشغلة ولا تعطيه حاجاته الإنسانية.

وأوضح الأزهرى، أن الأسر تتعامل مع البنت على أسس ثقافة أنها لا تستحق كثير من الأمور، وممنوع عنها الترفيه، لافتا إلى الميراث النبوى فى تدليل الأولاد وتقبيلهم واللعب معهم، وضرورة المساواة بين الأولاد مع اتفاق أو اختلاف النوع، بقبولهم وإشعارهم بالاهتمام، مشيرا إلى خطورة الضغط النفسى الذى تتعرض له الفتاة داخل وخارج الأسرة، وخاصة خارج البيت، محذرا من كبت وتوبيخ وضرب الأولاد والبنات.

 


اسامه الازهرى

التطرف

الازهر

التفكك الاسرى

الخلاف الاسرى

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