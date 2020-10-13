محافظة الجيزة تنظم غدًا ملتقى توظيف بمقر جهاز تشغيل الشباب

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب، غدًا الأربعاء، ملتقى توظيفى بمقر الجهاز يستمر على مدار يومى الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر الجارى، حيث سيكون اليوم الأول بحضور مسئول (hr) لأحد المطاعم لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف وهى:-



1 - عضو فريق.. الراتب 2700 جنيه – 9 ساعات عمل - توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.



2 - مديرين أفرع ومساعدين.. الراتب يبدأ من 5000 جنيه يشترط خبرة - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.



3- مندوبو توصيل طلبات.. الراتب يبدأ من 2000 جنيه + نسبة على الأوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.



4 - سائق رخصة أولى وثانية.. الراتب يبدأ من 3200 جنيه + نسبة على الأوردر - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.



وفى اليوم الثانى لإحدى شركات الأدوية بحضور مسئول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هى:-



1/ مندوب مبيعات – السن (من 22-30) المؤهل (فوق متوسط – مؤهل عالى) المرتب يبدأ من 2000 جنيه + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحى واجتماعى.



ويتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز فى 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.



وفى السياق يستمر اليوم الثلاثاء معرض محافظة الجيزة، لمنتجات الشباب، الذى نظمته المحافظة أمس أسفل كوبرى فيصل، حيث شارك في المعرض شباب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمنتجاتهم، وذلك لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم بالمجان وتحقيق عائد مادى من بيعها، وأيضا منتجات أكثر من جمعية من داخل محافظة الجيزة.