عشان تنام بسرعة ومن غير قلق.. 8 طرق فعالة وعلمية

كتبت ـ نهير عبد النبى

يعاني كثير من الناس من التأخر في النوم والأرق، الأمر الذي يضعهم في ورطة التقلب لفترة طويلة في الفراش قبل أن يغلبهم النوم، لكن دراسات عدة أثبتت فاعلية مجموعة من الطرق، التي يمكن لمن يشعر بالنعاس تطبيقها، لتساعده على النوم، وحسب ما ذكره سكاى نيوز فهى:

1:تمرين التنفس



جرب تمرين التنفس الموصى به من هيئة الصحة العامة البريطانية. استلق على السرير، وذراعيك بعيدًا عن جانبيك، وراحتا الكف إلى أعلى، تنفس بعمق لكن بشكل طبيعي من خلال أنفك، وعد بانتظام من 1 إلى 5، ثم أخرج الزفير برفق من خلال فمك، وعد إلى 5 مرة أخرى. استمر لمدة 3-5 دقائق.

2:تناول الخضروات

في دراسة أجراها باحثون في جامعة طهران للعلوم الطبية، أدى تناول مكمل المغنيسيوم إلى تحسين سرعة النوم لدى المصابين بالأرق. ومن هنا يوصى بتناول الخضروات الورقية، مثل السبانخ لزيادة كمية المغنيسيوم بشكل طبيعي، أو خذ مكملا غذائيا.

3:حاول التخيل

تخيل مشهد مريح، مثل الشاطئ، يساعد المصابين بالأرق على النوم بسرعة 20 دقيقة قبل المعتاد، وذلك وفق نتائج بحث نُشر في مجلة "بحوث السلوك".

يساعد تحديد وقت النوم والاستيقاظ على تنظيم ساعة جسمك البيولوجية. لذا، بالإضافة إلى ضبط منبه الصباح، اضبط ساعة نومك في الليل، ولا تترك الأمور إلى تصل إلى حد الإنهاك.

4:جرب الزيوت العطرية

هذه ليست مجرد حكاية قديمة للزوجات، فرائحة اللافندر المهدئة يمكن أن تساعدك حقًا على التخلص من الأرق بسرعة أكبر، وتجعل النوم أكثر إشباعًا، وفق دراسات مختلفة جرب رش رذاذ بعض الزيوت العطرية المريحة على الوسادة وستشعر بالفرق.

5:تجنب الكافيين

يستغرق جسمك 5 ساعات حتى يتخلص من نصف كمية الكافيين التي تتناولها خلال اليوم، وقد يستغرق الأمر ضعف ذلك حتى يتم التخلص من الكافيين تمامًا من هنا، حاول عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم بـ10 ساعات.

6:محاولة الكتابة

احتفظ بمفكرة وقلم بجوار سريرك، واكتب قبل أن تخلد للنوم، فالكتابة قد تساعدك كثيرا في تبديد الأرق، وهذا ما يوصي به كثير من الأطباء من أجل نوم أسرع.

7:لا تضغط على نفسك

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة جلاسكو أن محاولة النوم في حين أن الشخص لا يشعر فعلا بالنعاس قد تأتي بنتائج عكسية. ومن هنا ينصح الأطباء بعدم الضغط بقوم من أجل النوم.

8:حافظ على قدميك دافئتين

وجدت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" عن وجود علاقة وطيدة بين الأقدام الدافئة والنوم. فالأقدام الدافئة تساعد في فتح الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، وهو أمر مطلوب من أجل النوم.