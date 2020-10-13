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رئيس مجلس الدولة يعلن عن تشكيل غرفة متابعة سير عملية انتخابات النواب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:23 م
رئيس مجلس الدولة يعلن عن تشكيل غرفة متابعة سير عملية انتخابات النواب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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أعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في ندوة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، عن تشكيل غرفة عمليات متابعة الإشراف القضائى على سير انتخابات مجلس النواب خلال الأيام الماضية .

وأكد المستشار محمد حسام الدين، أن الغرفة تعمل على متابعة الأعضاء من قضاة مجلس الدولة، والمشاكل التي تواجههم أثناء الإشراف على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وهي غرفة حقيقية بالمعني الحرفي لتذليل العقبات .

وعقدت الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من قضاة المجلس ، بشأن الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس النواب 2020 .

 
 
 
 

 


مجلس الدولة

انتخابات النواب

الوطنية للانتخابات

اخبار الحوادث

ندوة الاشراف القضائى

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