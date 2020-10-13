اليوم السابع
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خالد صلاح
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بيطرى الشرقية يُحرر 5 محاضر مخالفة ويضبط 7 أطنان دجاج ولحوم وكبدة فاسدة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:49 ص
بيطرى الشرقية يُحرر 5 محاضر مخالفة ويضبط 7 أطنان دجاج ولحوم وكبدة فاسدة جانب من الحملات
الشرقية فريق المحافظات

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركزى ديرب نجم وأبوحماد ومدينة الزقازيق، تم خلالها المرور على محلين جزارة - ثلاجة لحفظ وبيع الحوم المجمدة - مزرعة دواجن تستخدم كمجزر لإعداد وتقطيع الدجاج.

أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر مخالفة وضبط 5 طن و687 كجم أجزاء دجاج وطن و542 كجم لحوم مجمدة و60 كجم كبده مخالفة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، و8 كجم لحوم ذبح خارج المجازر وتم تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطرى لإتخاذ اللازم قانونا.

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