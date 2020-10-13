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المترو يبدأ غدا تنفيذ الاشتراكات المجانية لكبار السن فوق الـ70 عاما

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:10 م
المترو يبدأ غدا تنفيذ الاشتراكات المجانية لكبار السن فوق الـ70 عاما مترو الانفاق - أرشيفية
كتب - محمد شرقاوى

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قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه سيتم غدا بدأ تنفيذ اشتراكات مجانية لمدة ثلاثة أشهر وبعدد 180 رحلة، ويجدد بعد انتهاء مدة الاشتراك دوريا. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن هناك خصم 50% لمن يزيد عن سن الستين عاما.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل، قال إن قرار إعفاء كبار السن ممن فوق الـ 70 عاما من رسوم وسائل المواصلات تم اتخاذه بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى وبتصديق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعد هذا القرار كان لابد من معرفة أعداد التي ستأتى لنا من كبار السن وكيفية التخفيض وهل سيذهب كبار السن لشباك وسيجد التذكرة مخفضة.

وأضاف وزير النقل: اليوم مضيت القرار الوزاري قبل ما أنزل من مكتبى، وسيصل القرار لكل وسائل الموصلات، وسيحصل كبار السن على التذكرة بموجب بطاقة الرقم القومى لكل ما هو فوق 70 سنة، وسيتم البدء بالقطارات والمترو.

وتابع الفريق كامل الوزير: سيتم تباعا الإعفاء من رسوم وسائل المواصلات لبقية الوسائل مثل القطار الكهربائى والسريع والأتوبيسات.


مترو الانفاق

الاشتراكات المجانية في المترو لكبار السن

تذاكر مترو مجانية لكبار السن

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اخبار مصر اليوم

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