اليوم السابع
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أمن القاهرة يكشف تفاصيل سرقة 700 ألف جنيه من سيارة فى النزهة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:54 م
أمن القاهرة يكشف تفاصيل سرقة 700 ألف جنيه من سيارة فى النزهة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة سرقة 700 ألف جنيه من داخل سيارة فى منطقة النزهة، وتم ضبط الجناة، تحرر محضر بالواقعة.
 

وفى إطار جهود  الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ  لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من (صاحب ومدير شركة مقاولات) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى (700 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ووضعه داخل حقيبة السيارة ملكه، وتوجهه بالسيارة لأحد الشوارع بدائرة القسم ، ولدى عودته إليها اكتشف كسر الزجاج الخلفى وسرقة المبلغ المالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن  تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (أجرة) "تاكسى" ملك (سائق "له معلومات جنائية")  وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (عاطل "له معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج" باستخدام قطع بوجيه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى (590 ألف جنيه) بمسكنهما وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 


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