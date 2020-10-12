محكمة الأسرة.. زوجة اعترضت على تعاطى زوجها المخدرات فلاحقها بدعوى طاعة

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة اعتراضًا على طلب الطاعة المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد سرقته مبلغ 75 ألف جنيه نفقات أطفالها الثلاثة بالمدرسة بعد منح والداها لها، وذلك لتبديدها على سداد ديونه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ورفضه تطليقها والتحفظ عليها بمنزله، ومحاولته إجبارها على تعاطى السموم برفقته، لتؤكد: "زوجى يرفض دفع نفقاتى، ورفض تطليقى وتركنى معلقة، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها".



وأضافت الزوجة أ.م.س، البالغة 36 عاما، بدعواها التى طالبت فيها بحبس زوجها: "تزوجت من زوجى بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين إلا أنه تركنى، وامتنع عن الإنفاق علينا، وبدد مدخراتنا على تعاطى المواد المخدرة، وهددنى لإجبارى على العيش برفقته".



وتابعت: "ثار جنونه بعد إقامتى دعوى قضائية "تبديد" ضده وحاول خنقى، وهددنى بتشويهى، وحاول اصطحاب أطفالى للعيش برفقته لولا تدخل أهلى ونجدتى، لأعيش مأساة طوال شهور، بعد استمرار ملاحقته لى حتى يجبرنى على العودة له".



وأكدت الزوجة، أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها بدفع نفقة زوجية، ومصروفات مدرسية، إلا أنه هددها ولاحقها ببلاغات كيدية، وتعدى عليها بالضرب المبرح ودعوى طاعة ليجبرها على الإقامة بمنزله.



يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.