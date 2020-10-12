اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:06 ص
كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى كوريا الجنوبية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن البلاد سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 24 ألفا و 703 حالات.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 97 إصابة الجديدة، كانت 68 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 433 حالة، كما تعافى من المرض 36 حالة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 22 ألفا و 729 شخصا.


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