الصين تتنظر الأسبوع القادم' لقياس معدلات زيادة إصابات كورونا

كتبت إيناس البنا

قال عالم بارز إن الصين تراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت العطلة الوطنية الأخيرة والتي شهدت سفر عشرات الملايين من الأشخاص داخل البلاد ستشهد عودة ظهور حالات الإصابة بـ Covid-19،وقال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن "الأسبوع الذهبي" سيثبت أنه اختبار رئيسي للعمل الوقائي في البلاد، وقال وو لمحطة CCTV الحكومية: "لقد اهتممت بتقرير حالة فيروس كورونا كل يوم ويمكنني إصدار حكم أولي بأننا اجتزنا هذا الاختبار"، وأضاف: "لكن نظرًا لأن الفيروس له فترة حضانة (طويلة) ، فنحن بحاجة إلى المراقبة لمدة 10 أيام تقريبًا قبل أن نصل إلى نتيجة نهائية".



الصين وطفرات كورونا

وشهدت العطلة ، التي بدأت في اليوم الوطني ، الأول من أكتوبر، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، 637 مليون رحلة داخلية ، بحسب وزارة الثقافة والسياحة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات Covid-19 المنقولة محليًا خلال هذه الفترة ، وجاءت 122 حالة جديدة من الخارج ، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

وقال وو إن هذه النتيجة تتماشى مع التوقعات التي تم إجراؤها قبل فترة العطلة التي قالت إن خطر حدوث موجة جديدة من الحالات كان منخفضًا، مع وجود قواعد صارمة لمنع الحالات المتفرقة من التطور إلى تفشي كبير.

وقال إن معظم المصابين بفترة حضانة طويلة لا تظهر عليهم الأعراض ، لكن عددهم قليل وأقل عدوى من الحالات الأخرى التي لا تظهر عليها أعراض.

لكن وو كان أقل تفاؤلاً بشأن الوضع العالمي، وقال إن الصين يجب أن تظل حذرة لمنع تفشي المرض الإقليمي الناجم عن الحالات المستوردة وخطر انتقال الفيروس إلى البلاد من خلال الأطعمة المجمدة.

وقال الموقع الإلكتروني لجريدة “SCMP الصينية: "إن عودة الحالات في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يذكرنا بأنه من الصعب حقًا السيطرة على الوباء ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه فقط".

وذكر أخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن 350766 حالة إصابة جديدة في ذلك اليوم ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 36.4 مليون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أكثر من مليون حالة وفاة.